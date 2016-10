Manchester United et Pogba à la fête, l’Inter peut souffler

Réagissez

Un Paul Pogba des grands soirs a permis à Manchester United de surclasser Fenerbahce (4-1) et de rejoindre le Feyenoord en tête du groupe A jeudi, dans une 3e journée d’Europa League qui a aussi souri à l’Inter Milan et la Fiorentina, mais moins à la Roma. A Old Trafford, ce sont bien les Frenchies qui étaient à la fête. Pogba au premier chef auteur d’un doublé sur penalty (31’), puis sur une superbe frappe enroulée du droit (45’+1). Et un autre international, Anthony Martial sur penalty lui aussi (34’), dans une rencontre arbitrée par un... Français, Benoît Bastien. Lingard a conclu la fête pour les hommes de Mourinho (48’) qui se retrouvent en tête de leur groupe A, à égalité avec les Néerlandais du Feyenoord (6 points). A Milan, l’entraîneur de l’Inter, Frank De Boer, a quant à lui gagné un peu d’air. Alors que son club est à la peine sur tous les fronts, il a enfin décroché ses premiers points en Europa League en battant le Southampton de Claude Puel (1-0) sur un but de Candreva (67’). Avec trois points, les Milanais sont toujours derniers, mais leur groupe K est très resserré, mené par le Sparta Prague (1er, 6 points), suivi de Southampton (2e, 4 pts) et Hapoël Beer Sheva (4 pts). La Fiorentina entrevoit déjà la qualification. Grâce à sa victoire à Liberec (3-1) dont un doublé de Kalinic, la Viola est solidement attachée à la tête de son groupe J avec 7 points contre 4 pour ses principaux poursuivants, Qarabag et le PAOK Salonique. La Roma finit elle très frustrée en concédant dans les dernières minutes un match nul à domicile (3-3) contre l’Austria Vienne, malgré le doublé d’El Shaarawy. Heureusement pour elle, le résultat n’est pas si grave : elle reste en tête de son groupe avec son adversaire du soir (5 points). Bilbao, dernier avec trois points, est lui en danger après sa défaite face à Genk (2-0). La soirée a en revanche souri aux clubs français. Nice, qui avait perdu ses deux premiers matches, peut encore y croire après sa victoire chez les Autrichiens de Salzbourg (1-0). 1-0, c’est aussi le score final en faveur de Saint-Etienne à domicile contre les Azerbaïdjanais de Qabala. Les Verts ont profité d’un but contre son camp de Ricardinho (70’) pour remporter un match laborieux, qui les place pourtant en bonne position dans le groupe C, coleaders avec Mayence et Anderlecht qui n’ont pas su se départager (1-1).