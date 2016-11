Réagissez

Manchester City a repris provisoirement la tête de la Premier League et mis la pression sur Chelsea et Liverpool, après sa victoire contre Burnley, grâce à un doublé d’Agüero (2-1), hier en ouverture de la 13e journée. Au classement, les Citizens sont donc premiers avec 30 points, devant les Blues (28 pts), qui doivent encore affronter Tottenham (17h30 GMT), et les Reds (27 pts) qui, eux, reçoivent Sunderland. Sergio Agüero, lui, rejoint Diego Costa (Chelsea) en tête du classement des buteurs avec dix unités.

Les hommes de Pep Guardiola n’ont à nouveau pas montré énormément de sérénité contre leurs voisins, solides promus (12e). Ils sont encore allés chercher le ballon dans leurs filets et ont failli faire les frais de leur défense friable à plusieurs reprises. Avec l’ouverture du score de Burnley — une reprise de volée magistrale de près de 30 mètres à ras de terre, signée Marney (14’) —, les Citizens en sont maintenant à quatorze matches consécutifs toutes compétitions confondues avec au moins un but encaissé. Certes, passée une première demi-heure dominée par les Clarets tout feu tout flamme, les Mancuniens se sont repris. Mais ils n’ont jamais ensuite montré la maîtrise qui les caractérisait en début de saison. Menés par un Yaya Touré et un Nolito entreprenants, ils ont d’abord égalisé sur corner, le ballon, dévié à plusieurs reprises, trouvant miraculeusement Agüero au second poteau (1-1, 36e). Puis les Citizens passaient devant à l’heure de jeu. Logique sur le début de la deuxième période, mais à nouveau chanceux sur l’action.

Deux joueurs de Burnley se percutaient au moment de dégager, Fernandinho se jetait sur le ballon libre et parvenait à centrer fort en retrait. Le boulet de canon trouvait le genou de l’attaquant argentin et ricochait dans le but (60’). Heureusement pour les Mancuniens, Claudio Bravo, pourtant prompt à la boulette, s’est montré irréprochable. Il avait déjà été vigilant quand Lowton avait placé sa tête entre Kolarov et Otamendi (45+3). Le gardien chilien a carrément sauvé les trois points en fin de partie en stoppant le retourné de Barnes (90+4).