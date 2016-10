Réagissez

Mamelodi Sundowns a offert à l’Afrique du Sud sa première Ligue des champions qui lui ouvre la voie à une participation à la Coupe du monde des clubs. Vainqueurs 3-0 à l’aller, les Auriverdes ont concédé une courte défaite (0-1) en match retour en Egypte contre le Zamalek.

Poussés par 70 000 supporters, les joueurs du Zamalek ont trouvé beaucoup de difficultés pour s’approcher de la cage de l’Ougandais Onyango. Ce dernier a été contraint de quitter ses coéquipiers et le terrain avant la demi-heure de jeu suite à un choc avec un attaquant égyptien.

Les Sud-Africains ne se sont pas découverts et ont opéré par des contres et, sur l’un d’eux, le ballon de Tau est allé s’écraser sur la transversale du gardien du Zamalek. En seconde période, le coach Mounaem joua son va-tout et a demandé à ses joueurs d’attaquer à tout-va. Tour à tour, le Nigérian Stanley et le Zambien Mayuka se sont offert les meilleures occasions de scorer, mais à chaque fois il y avait un pied, une tête sud-africaine pour éloigner le danger. Le Zamalek a fini par trouver l’ouverture à l’heure de jeu (61’) par l’intermédiaire de Stanley. Le score n’évoluera pas et Mamelodi Sundowns est reparti du Caire avec le prestigieux trophée africain qui lui permettra de jouer la Supercoupe contre le vainqueur de la Coupe de la Confédération MO Béjaïa - TP Mazembe (RD Congo), ainsi que la Coupe du monde des clubs.