Maintenir l’écart

Réagissez

L’USM Alger espère aujourd’hui profiter de l’avantage du résultat du match aller pour arracher une qualification aux prochains tours de la Ligue africaine des champions. Vainqueurs face aux Burkinabés du RC Kadiogo, il y a une semaine, au stade de Bologhine, par 2 buts à 0, les Usmistes auront, aujourd’hui à Ouagadougou (15h30), une mission difficile face à un adversaire, soutenu par son public, qui voudrait remonter dans le score. La délégation du club algérois, qui fait de cette prestigieuse compétition africaine un objectif majeur, est arrivée au Burkina Faso mardi dernier, à bord d’un vol spécial. L’équipe a été mise dans les meilleures conditions afin de préparer au mieux ce rendez-vous.

L’entraîneur belge du club, Paul Put, aura à faire face à quelques difficultés avec la défection de certains éléments, et non des moindres. Rabie Meftah est toujours suspendu, alors que Benkhemassa, Hamar et Benkablia rateront ce match pour blessures. Benyahia et Abdellaoui sont également incertains. A noter, en dernier lieu, que c’est un trio arbitral du Niger qui officiera cette rencontre. Il s’agit de Abdoulaye Rhissa Almustapha, qui sera assisté de ses deux compatriotes, Abdoul Aziz Moctar Saley et Sadissou Idi. Auparavant, ce sont les Maliens Mahamadou Keita, Adama Sidiki Kone et Baba Yomboliba, qui étaient désignés, mais ils ont été changés par la CAF après la sanction d’exclusion du Mali prononcée par la Fifa.