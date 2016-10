Réagissez

Les internationaux algériens Riyad Mahrez, Islam Slimani et Hilal Soudani figurent sur la liste des 30 joueurs nominés pour le trophée du meilleur footballeur africain de l’année 2016 qui sera décerné lors de la cérémonie Glo-CAF Awards 2016 prévue le 5 janvier prochain à Abuja, au Nigeria.

Mahrez est celui qui s’est le plus illustré durant la saison passée, puisqu’il a décroché le titre de meilleur joueur de Premier League anglaise, alors que son club, Leicester City, a terminé champion d’Angleterre, pour la première fois de son histoire. L’Algérien a joué un rôle prépondérant dans le sacre de Leicester. Durant l’été, le club a dû revaloriser le salaire de Mahrez pour l’empêcher de partir, vu qu’il a eu beaucoup d’offres.

Slimani, lui, pur produit du championnat local, a réalisé une très bonne saison avec son ancien club, le Sporting Lisbonne (Portugal). Il a terminé deuxième meilleur buteur avec 27 réalisations. Durant l’été, il a rejoint son coéquipier en sélection, Mahrez, à Leicester City, contre 35 millions d’euros.

Par ailleurs, l’ancien joueur de l’ASO Chlef, Hilal Soudani, a grandement contribué aux exploits de son club, le Dinamo Zagreb, qui a terminé champion de Croatie. Pour dire que les trois Algériens ont effectivement réalisé de très bons parcours cette saison. Mais cela ne sera pas facile de succéder au gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), également en course cette année pour le trophée du meilleur joueur africain. En plus du gabonais, d’autres très bons joueurs du continent figurent aussi sur cette liste. Il y a l’Egyptien Mohamed Salah (Roma), la ghanéen Andre Ayew (West Ham), ou le Nigérian John Mikel Obi (Chelsea), pour ne citer que ceux-là. Même le Camerounais Samuel Eto’o (Antalyaspor) y figure.

Il faut rappeler que seuls deux Algériens ont déjà décroché ce trophée dans son ancienne formule, le Ballon d’or africain. Il s’agit de Lakhdar Belloumi (1982) et Rabah Madjer (1987). Pour ce qui est du trophée du meilleur joueur africain évoluant sur le continent, aucun Algérien ne figure sur la liste des 25 joueurs établie par la CAF. On y trouve par contre un joueur évoluant en Algérie, le Tchadien Morgan Betorangal (MO Bejaïa). Les clubs qui ont le plus de représentants sont le sud-africain Mamelodi Sundowns, avec 5 joueurs, ainsi que le TP Mazembe (RD Congo) et le Wydad Athletic Club (Maroc) avec 4 joueurs chacun.

A noter, en dernier lieu, que la CAF a élargi le mode de décision pour l’attribution des Glo-CAF Awards 2016. Les collèges électoraux sont désormais au nombre de 4, en l’occurrence «les membres de la Commission des médias de la CAF, ceux du Comité technique et de développement, un groupe de 20 experts (journalistes, consultants TV) et les Associations membres, sélectionneurs de l’équipe nationale A ou directeur technique national».