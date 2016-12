Réagissez

Ryad Mahrez en compagnie de son entraîneur, exhibant le...

L’international algérien, Riad Mahrez, a décroché la 7e place au classement mondial du Ballon d’or, remporté par Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal), qui s’offre ainsi sa 4e couronne.

Il est comme moi, il vient de loin. Depuis trois ou quatre ans, il enchaîne les buts et termine à plus de 30 ou 35 buts toutes compétitions confondues. Il inspire le respect. Je lui souhaite le meilleur...» Il faut noter que seuls deux Algériens ont décroché auparavant le Ballon d’or africain. Il s’agit de Lakhdar Belloumi (1982) et Rabah Madjer (1987). La soirée des Glo-awards, durant laquelle la CAF va attribuer ce trophée aura lieu le 5 janvier prochain à Abuja, au Nigeria.

Par ailleurs, l’ancien joueur du Havre (France) s’est imposé, avant-hier aussi, au trophée de la BBC du meilleur joueur africain, face à ce même Aubameyang, au Ghanéen André Ayew (West Ham), au Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) et à l’Ivoirien Yaya Touré (Manchester). Mahrez, qui avait réalisé une excellente saison 2015/2016 avec Leicester City, avec à la clé un titre de champion d’Angleterre et un trophée de meilleur joueur de la saison, a déclaré à propos d’Aubameyang : «C’est un super joueur.

Cette septième place de l’Algérien peut lui valoir beaucoup de «points» en prévision de la remise du Ballon d’or africain, le trophée du meilleur joueur du continent qu’attribue la Confédération africaine de football (CAF) chaque année aussi. D’autant que Mahrez a surclassé, avant-hier, son principal concurrent pour le trophée africain, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui évolue dans le club allemand Borrussia Dortmund, arrivé à la 11e place. Il est à rappeler que l’Algérien est dans la liste des cinq finalistes pour ce titre africain du meilleur joueur, en compagnie de son coéquipier en club et en équipe nationale, Islem Slimani, d’Aubameyang, vainqueur l’année passée, ainsi que du Sénégalais Sadio Mané et de l’Egyptien Mohamed Salah.

L’AAIF félicite Mahrez

Suite à la consécration de Ryad Mahrez en tant que meilleur joueur africain et aussi pour sa présence dans le top dix du Ballon d’or de France Football, l’AAIF le félicite et l’encourage à persévérer dans cette voie pour créer d’autres exploits, avec son club ou l’équipe nationale, et atteindre d’autres sommets qu’il est capable de dominer, sans aucun doute. Bon courage et bonne réussite.