Mahrez absent, Kanté et Vardy oui

Le trio Mahrez-Kanté-Vardy avait fait fureur dans le championnat...

L’international algérien Riyad Mahrez ne fait pas partie des 55 joueurs nominés pour le «11 mondial de l’année», désigné par la Fifa et le syndicat des footballeurs, la Fifpro. Ce dernier a pris en compte les avis de 25 000 footballeurs professionnels répartis sur 75 pays.

L’Algérien a été crédité pourtant d’une excellente saison 2015-2016 avec son club, Leicester City, champion d’Angleterre. Mahrez a été élu, pour l’occasion, par ses pairs, meilleur joueur de la «Premier League». Deux de ses coéquipiers en club, dont l’un a changé d’air depuis, figurent par contre sur cette liste. Dans le contingent des joueurs du milieu de terrain, au nombre de 15, figure le Français N’Golo Kanté, transféré durant l’été vers Chelsea.

L’Anglais Jamie Vardy fait partie des 15 attaquants figurant sur la liste. Les deux joueurs ont été choisis pour cette distinction pour la première fois. En plus de ces deux joueurs, il y en a sept autres «nouveaux». Il s’agit d’Antoine Griezmann (France), meilleur joueur de l’Euro-2016, Dimitri Payet (France), Serge Aurier (Côte d’Ivoire), Hector Bellerin (Espagne), Leonardo Bonucci (Italie), Kevin De Bruyne (Belgique) et Paulo Dybala (Argentine). Les autres, comme Ronaldo, Messi, Aguerro… sont des habitués. Il faut noter par ailleurs que la Fifa a rendu publique hier la liste des trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de l’année que sont Griezmann (Atletico Madrid ) avec Ronaldo (Real de Madrid) et Messi (Barcelone). Mahrez faisait partie de la liste des 23 nominés. La Fifa avait indiqué que «les quatre composantes du jury disposent du même poids électoral (c’est-à-dire que le vote des sélectionneurs, des capitaines, des journalistes spécialisés et des supporters compteront chacun pour un quart, et ce, quel que soit le nombre de votants dans chacune des catégories)». Ce qui a poussé beaucoup d’Algériens à rêver de voir Mahrez arriver en finale. La page du site de la Fifa où a eu lieu le vote des supporters a été submergée. Finalement, cela n’a pas suffi. Il faut rappeler que l’algérien est également nominé pour le Ballon d’or mondial décerné par France Football. Là, seuls les journalistes voteront.

Par ailleurs, Mahrez et son coéquipier en club, Islem Slimani, sont en course pour le trophée du meilleur joueur africain. Tous les deux font partie désormais de la short-list de cinq joueurs, et là, Mahrez a des chances de l’emporter. Son principal concurrent est le gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur du trophée en titre.