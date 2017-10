Madjer, le décret et la loi

Réagissez

La nomination de Rabah Madjer comme sélectionneur n’a pas fini de faire des vagues. Elle a suscité un large débat au sein de l’opinion sportive. Comme toujours, elle a plus divisé que rassembler. Beaucoup ont manifesté leur incompréhension arguant, à juste raison, que l’intéressé n’a plus exercé cette fonction depuis plus d’une décade et se sont interrogés sur sa capacité à driver les verts. Cette inquiétude est légitime, le terrain et les résultats trancheront.

Un autre aspect a été évoqué dans le vacarme qui a suivi le choix de Rabah Madjer comme successeur de l’espagnol Lucas Alcaraz. Il s’agit bien sûr du décret 06-297 du 03/09/2006 qui fixe le statut des entraîneurs et cela en applications des dispositions de l’article 31 de la loi 04-10 du 14 août 2004 Abrogée conformément à l’article 252 de la loi 13-05 du 23/07/2013. L’article en question précise « sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 04-10 du 14 août 2004 relative à l’ éducation physique et aux sports.» Toutefois, les textes d’application de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu’à l’intervention des textes réglementaires de la présente loi (13-05 du 23 juillet 2013).

Pour rappel, les textes règlementaires prévus par la loi 13-05 du 23 juillet 2013 sont promulgués dans un délai maximum de douze (12 mois) à compter de la publication de la présente loi au journal officiel. Le 31 juillet 2014 a commencé à prendre effet la loi de juillet 2013.

L’article du décret 06-297 du 03-09-2006 fixant le statut des entraîneurs est de nul effet, nul et non avenu. L’article 252 de la nouvelle loi est explicite…sauf pour ceux qui ne tiennent pas compte de ce que précise l’article indiqué.