Comme prévu, Mabrouk Kerboua est devenu le nouveau président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), hier lors de l’assemblée élective tenue au niveau l’INFS/STS de Aïn Bénian (Alger).

Kerboua, ancien président de la Ligue de cyclisme de Mascara, seul en course - après le rejet de la candidature de Rachid Fezouine -, a été élu par acclamation conformément à l’article 42 du règlement intérieur de la FAC. L’ancien président Fezouine et ses ex-membres du bureau n’ont pas assisté à l’assemblée générale élective qui s’est déroulée dans un excellent esprit. Kerboua, plébiscité à la faveur du soutien total des membres de l’AG, nous a affirmé : «Mon élection m’a vraiment fait chaud au cœur.

J’étais vraiment très ému de voir plusieurs personnes en dehors de l’AG qui sont venus de l’intérieur du pays pour m’apporter leur soutien. Ce fut pour moi une joie immense. Dieu merci, ma campagne entamée en novembre 2015 s’est soldée par mon élection, et ce, grâce à la confiance des membres de l’AG.» Kerboua, expert en cyclisme, a ajouté : «avec l’apport de tous et en toute humilité, j’espère relancer la petite reine algérienne. Pour ce faire, il faut mettre un terme à l’exclusion et la marginalisation des acteurs du cyclisme national.

Toute la famille de cette discipline sera sollicitée pour apporter son expérience (cadres du sport, entraîneurs, et anciens coureurs). Il faut redonner la véritable image de notre cyclisme. Le seul mot d’ordre est de développer notre chère discipline à travers les quatre coins du pays.» S’agissant du grand Tour d’Algérie de cyclisme (GTAC), Kerboua s’explique : «Le Tour d’Algérie 2017 sera maintenu. Il sera programmé soit au mois de mai ou au mois d’octobre prochains.»