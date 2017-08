Réagissez

Lucaz Alcaraz reste confiant avant le matche Algérie-Libye

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, qui chapeaute également l’équipe nationale des A’ a, animé, hier matin, une conférence de presse au Centre technique national de Sidi Moussa.

Le technicien espagnol a voulu faire le point avant la première sortie de son équipe, prévue le 12 août à partir de 20h45 au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, face à la Libye, et ce, pour le compte de la Coupe d’Afrique des nations des joueurs locaux. Cette confrontation est très importante, car le vainqueur se qualifiera directement à la phase finale, qui aura lieu au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018. Lucas Alcaraz a affirmé à propos de ce rendez-vous : «Nous avons notre idée sur cette équipe libyenne qui reste à prendre très au sérieux. Nous avons visionné des matchs, récoltant le maximum d’informations.

A partir de là, nous allons essayer d’élaborer le plan tactique idoine pour contrer cette équipe.» Concernant le stage qui a débuté depuis dimanche dernier, le coach national s’est réjoui de la réaction de ses joueurs, bien qu’il avait certaines craintes : «Ma préoccupation majeure, c’est l’état physique des joueurs en cette période de la saison. L’objectif est d’essayer de trouver un équilibre entre le travail physique au sens propre du terme et le travail qui doit être fait pour éviter aux joueurs de se blesser.» Finalement les choses semblent bien se dérouler de ce côté-là. Par ailleurs, le coach andalou a défendu ses choix concernant les joueurs, en indiquant que la sélection des différents membres s’est faite en groupe après un grand travail de concertation. Il a même expliqué que sa liste a été établie en se basant sur le noyau de l’équipe olympique ayant pris part aux JO-2016 de Rio et celle ayant participé aux Jeux de la solidarité islamique de Bakou en 2017.

Lucas Alcaraz a saisi cette occasion pour réfuter qu’on lui dicte le choix des joueurs avec la présence massive des joueurs de l’USM Alger et surtout du Paradou AC parmi la sélection des A’. «Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, n’a aucune influence sur mes choix de sélection. En 30 ans de métier, je n’ai jamais été influencé par qui que ce soit et ce n’est pas aujourd’hui que je vais me soumettre», dit-il avant d’ajouter : «J’ai sollicité mon compatriote, l’entraîneur du Paradou AC Josep Maria Noguès juste pour lui demander des informations supplémentaires sur les joueurs que j’ai retenus. Il est tout à fait normal que je procède de cette manière.» Les coéquipiers de Salhi auront 3 jours de repos avant de rentrer de nouveau en stage lundi prochain à Sidi Moussa. D’ici là, le staff technique devra écarter des éléments qui ne seront pas concernés par la double confrontation algéro-libyenne. Le match retour aura lieu le 18 août sur la pelouse du stade Tayeb M’hiri à Sfax, en Tunisie.