LRFC : Fin de mission pour Dehamchi

Les jours de Mohamed Dehamchi à la tête de la Ligue régionale de Constantine (LRFC) semblent être comptés. La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de procéder à un audit de la gestion de cette structure.

Cette décision fait suite à la réception, au niveau de la FAF, de plusieurs lettres et correspondances émanant d’officiels de clubs qui toutes stigmatisent la gestion de Mohamed Dehamchi. En place depuis plus de trois décennies, l’intéressé ne s’est pas fait que des amis. A priori, les éléments du dossier en possession de la fédération ne plaideraient pas en faveur de Mohamed Dehamchi. Une mesure conservatoire aurait déjà été prise à son encontre. Le secrétariat général de la ligue régionale de Constantine aurait reçu une instruction écrite de la FAF pour réduire l’activité du président à sa plus simple expression. La mesure a fait l’effet d’une bombe dans le milieu des présidents de ligue.

Certains ont pris sur eux d’intercéder en faveur de Mohamed Dehamchi en plaidant sa cause. S’exprimant sur cette affaire, un président d’une ligue régionale affirme : «Des présidents de ligue ont pris peur en apprenant qu’il y aurait un audit au niveau de la ligue de Constantine. Certains ont pris langue avec des membres fédéraux et intercédé au profit de Dehamchi. La machine est lancée.» Dans ce début d’ambiance délétère et voulant devancer la suite des événements, des personnes ont soufflé l’idée de laisser partir Mohamed Dehamchi sans le déchoir. D’ailleurs c’est ce qu’il a fait hier. Il a saisi la FAF par courrier pour annoncer sa démission.