LNFA-LIRF : Le changement est en marche

La Ligue nationale de football amateur (LNFA) et la Ligue interrégions (LIRF) se livrent à un exercice périlleux. Elles défient la Fédération, sournoisement, en traînant les pieds dans la mise en œuvre des décisions concernant l’harmonisation des groupes prises lors de la réunion extraordinaire du bureau fédéral en juillet dernier.

S’exprimant sur le comportement des deux Ligues citées, un membre du bureau fédéral qualifie cette conduite de «séditieuse et dangereuse» et d’ajouter qu’elle est «passible de traduction devant la commission d’éthique de la fédération et ouvre la voie à des sanctions qui peuvent aller jusqu’à la suspension de toute activité liée au football». Pour moins que cela, Messaoud Koussa, membre du bureau fédéral, a été sanctionné. Alertée par les clubs sur l’inertie totale observée par les deux Ligues, la Fédération leur a adressé une circulaire, le 15 août 2017, les sommant de se conformer, immédiatement, aux décisions du bureau fédéral.

Le combat douteux, d’arrière-garde mené par les deux structures vise un seul objectif : entraver l’action du bureau fédéral à dessein et pour des objectifs faciles à deviner. Les résidus de l’ancien système tirent leur baroud d’honneur. Pleinement consciente des menées et visées qui se cachent derrière cette manœuvre de déstabilisation qui ne dit pas son nom, la Fédération a vigoureusement réagi en interdisant au président de la LIRF, Youcef Belmedjbar, de tenir des réunions de coordination avec les présidents de clubs de la Ligue. L’intéressé a pris cette initiative «pour tenter de contenir la colère des présidents qui sont en train de signer une pétition pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de provoquer un changement à la tête de la ligue», affirme une source proche de la LIRF. Pris de panique, le président a programmé des réunions de coordination avec les clubs à travers différentes régions du pays «pour retourner la situation en sa faveur».

Il comptait faire sa campagne, c’en était une, avec l’argent et les moyens de la Ligue, ce qui est strictement interdit par la loi et les règlements. Selon deux présidents frondeurs, «la contestation est plus profonde que ne l’imaginent le président de la LIRF et ceux qui tirent les ficelles derrière les rideaux». «Les clubs veulent être associés à tout ce qui touche au fonctionnement de la Ligue et de la compétition. Est-il concevable que les clubs de la LIRF soient saignés pour s’engager ? Les frais d’engagement sont de l’ordre d’un million de dinars pour des budgets qui varient entre 4 jusqu’à 7 millions de dinars alors qu’en même temps les clubs professionnels qui fonctionnent avec des budgets de 30 à 80 millions de dinars s’engagent avec seulement 3 millions de dinars.

C’est injuste et la Ligue n’a jamais bougé le petit doigt pour changer la situation. A chaque début de saison, la LIRF récolte 64 millions de dinars uniquement en frais d’engagement sans compter les diverses pénalités pompées durant toute la saison. Les clubs amateurs sont victimes de la double pénalité (avertissements, expulsions, mauvaise organisation, incidents …) tout cela se chiffre. Avec l’argent des clubs, la Ligue entretient une armée de fonctionnaires et autres délégués dont la raison d’être devient de plus en plus douteuse», ajoutent-ils encore. Le malaise est profond. Avec l’avènement de la nouvelle Fédération, les clubs ont retrouvé l’usage de la porte et ne comptent pas s’en priver au moment opportun. Le compte à rebours est déclenché. N’en déplaise à ceux qui reprochent à l’ancien président de la LIRF, Mohamed Boukaroum, d’avoir l’ambition de revenir aux affaires de la Ligue. Lorsqu’il a été injustement suspendu, par une seule voix parmi celles qui s’offusquent aujourd’hui de son ambition de briguer un mandat n’a condamné le procès hâtif qui lui a été intenté. Le changement est en marche.