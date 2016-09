Réagissez

Les situations du RC Relizane (Ligue 1) et du RC Arbaâ (Ligue 2) se compliquent davantage.

Hier, la Ligue de football professionnel (LFP) a notifié aux responsables de ces deux clubs la décision de défalcation de trois points «pour non-application des décisions de la Commission de résolution des litiges (CRL) relatives au non-paiement des salaires dus aux joueurs». Désormais, le nombre de points attribué au RCR, à l’issue de la 4e journée, est de -6. Le RCR s’est vu déjà défalquer 3 points parce qu’il n’avait pas disputé le match de la première journée, à domicile, face au NAHD.

Le RCA est dans la même situation en Ligue 2. Il est dernier avec -2 points. Il a à son actif une défaite et un match nul après deux journées de championnat. La LFP a rappelé que «la commission de discipline qui s’était réunie le 3 juillet 2016 pour traiter ce dossier avait fixé aux clubs le 20 juillet 2016 comme date butoir pour assainir leur situation. A cette date, seuls le RCR et le RCA se trouvaient dans l’incapacité de prendre en charge le versement des arriérés». Il faut rappeler que les dettes de ces deux clubs s’élèvent à 60 377 780 DA pour le RCR et 54 698 050 DA pour le RCA.