Les dirigeants du WAB Tissemsilt, pensionnaire du groupe Centre-Ouest de la division interrégions (LIRF) ne baissent pas les bras.

Ils comptent aller au bout de leur revendication légitime qui consiste à être rétablis dans leur droit spolié par la ligue Interrégions.

Le WABT conteste la programmation de la 30e et dernière journée du championnat interligues au cours de laquelle la commission de compétition de la LIRF a programmé la rencontre CRBF-WABT à 11h alors que les autres rencontres du groupe ont été fixées à 15h. Pour rappel, l’enjeu de la dernière journée est capital pour de nombreuses équipes menacées de relégation, à l’instar du WAB Tissemsilt.

Pourquoi la LIRF a-t-elle fixé le coup d’envoi de la rencontre CRBF-WABT à 11h et toutes les autres à 15h ? Il est évident qu’il y avait des motivations autres que sportives et morales derrière cette scandaleuse décision.

Le club a alerté la Ligue, en date du 15 mai 2017, sur cette douteuse programmation. La LIRF n’a pas réagi jusqu’à présent aux deux correspondances que lui a adressées le club, ni aux appels téléphoniques (historique des appels téléphoniques à l’appui). Le recours du club introduit auprès de la commission fédérale a débouché sur un non-recevoir de la part de l’organe en question. Pourtant, la requête de Tissemsilt est fondée. Depuis 1982 et le scandale du match arrangé Allemagne-Autriche, dont l’Algérie a été la grande victime, la FIFA et toutes les confédérations et fédérations ont imposé que toutes les rencontres de la dernière journée de championnat ou de tournoi, commencent à la même heure. La LIRF ne semble pas concernée par cette mesure qui protège l’intégrité de la compétition. Pendant que les dirigeants de Tissemsilt sillonnent les routes du pays au mépris de leur vie, abandonnent famille et affaires pour recouvrer leurs droits spoliés, la Ligue ne daigne même pas répondre aux correspondances du club. Déplorable.