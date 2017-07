LIRF : Mise au point

Réagissez

Je soussigné Monsieur, Youcef Benmedjeber

Agissant en qualité de, Président de la Ligue Inter Régions de Football Amateur,

Entendss, par la présente, faire usage du droit de réponse suite à des articles parus dans le valeureux et très respecté quotidien indépendant dont vous dirigez le contenu.

En effet, les 28 Juin 2017, 04 Juillet 2017 et 08 Juillet 2017, le quotidien indépendant El Watan publiait respectivement des articles intitulés Putréfaction et scandales à profusion, Complot contre Zetchi et dans lesquels je fus gratuitement, directement et personnellement mis en cause.

Lesdits articles faisaient apparaître par diffamation et accusation de corruption à tort que, « la licence du joueur transféré de l’ASO Chief vers le club CRBAinOussera » il dit que « la forfaiture a été négociée et s’est concrétisée en contrepartie de versement et de perception de fortes sommes d’argent», de part le poste de Président de Ligue je « faisons un fond de commerce, tout honte bue, nous sommes des Présidents de Ligues (Monsieur Ali MALLEK, Président de la Ligue Nationale de Football Amateur) et moi-même ravagés par’ la corruption, le népotisme, le déni de droit, ... ». Or, moi Président de Ligue honorable conteste vivement ces allégations qui portent gravement atteinte à mon honneur et comporte de nombreuses contre-vérités tout en me causant de sérieux préjudices moraux auprès de ma famille en particulier et à l’opinion publique en général.

Pour ces raisons, j’ai décidé de porter plainte contre Yazid Ouahib, Journaliste dans votre valeureux quotidien indépendant El Watan pour injures, diffamation et accusation de corruption en public et me constituer partie civile. Dès lors, j’exige que le quotidien indépendant El Watan diffuse l’intégralité de ma réponse et ce, en vertu de la loi de la République Algérienne Démocratique et Populaire loi organique n°12-05 correspondant au 12 Janvier 2012 relative à l’information sur le droit de réponse et rectification (Journal Officiel). En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir faire publier mon droit de réponse en même lieu et place (Pages réservées au Sport) et en mêmes caractères que les articles susvisés, sur le quotidien indépendant El Watan qui suivra les trois jours de la réception de ce courrier conformément à la loi. En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

