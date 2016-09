Réagissez

La division interrégions a repris le collier, vendredi et samedi, pour le compte de la saison 2016-2017.

Les 64 clubs répartis en 4 groupes, que compte cette division, étaient au rendez-vous que la Ligue interrégions de football (LIRF) leur a fixé pour s’acquitter de leurs onéreux droits d’engagement, un million de dinars, plus les pénalités de la saison écoulée (2015-2016).

A quelques jours de la date butoir, le 31 août 2016, moins de 30 clubs étaient éligibles pour la nouvelle saison. Les clubs ont fait un effort pour être sur la ligne de départ lors de la première journée de championnat.

La Ligue interrégions, sans président jusqu’à présent, a enregistré une rentrée d’argent appréciable. Au soir du 31 août, son compte bancaire a été alimenté d’un montant de 6,4 milliards de centimes représentant les droits d’engagement payés par les clubs, condition sine qua non fixée par la Ligue et la Fédération comme préalable à toute participation aux compétitions de la saison.

Plus de 3 milliards de centimes sont tombés dans l’escarcelle de la Ligue au titre des pénalités honorées par les clubs. Au total, la LIRF a encaissé 10 milliards de centimes de la part des clubs. Cela en pleine crise financière et période d’austérité qui ne seront pas sans conséquence sur l’avenir immédiat de centaines de clubs amateurs menacés d’asphyxie et même de disparition.

La succession de Mohamed Boukaroum, ex-président de la LIRF, n’est pas encore réglée. L’assemblée générale élective prévue à cet effet le 4 juin dernier n’a pas eu lieu à cause d’un sérieux différend entre la Fédération et des clubs de l’interrégions. La première avait désigné un candidat que l’écrasante majorité des clubs a refusé de cautionner au motif que l’intéressé n’est pas membre de l’assemblée générale.

Les clubs revendiquent le droit de choisir librement un président issu de l’assemblée générale de la LIRF. A priori, les deux parties campent toujours sur leurs positions initiales. La question de l’élection du nouveau président de la LIRF devrait être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du bureau fédéral qui aura lieu aujourd’hui.