Ligues 1 et 2 : La fin de la phase aller fixée au 24 décembre

La Ligue de football professionnel (LFP) a rendue public, hier, sur son site internet, le calendrier des Ligues 1 et 2 du mois de décembre.

Ainsi, la fin de la phase aller du championnat professionnel interviendra le 24 décembre. Selon ce calendrier, la 15e et dernière journée se jouera du 22 au 24 décembre. La Ligue 1 sera étalée sur trois jours (22, 23 et 24 décembre), alors que les matchs de la 15e journée de la Ligue 2 sont programmés sur deux jours (23 et 24 décembre). Avant la trêve hivernale, les amoureux de la balle ronde en Algérie auront à suivre les rencontres des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, prévues le mardi 27 décembre prochain, soit trois jours après la fin de la phase aller. Les 16es de finale se joueront par contre les 16 et 17 décembre. Bien évidemment, la Ligue a pris en compte la programmation des matchs retard du MO Béjaïa qui affrontera le MC Alger, le 6 décembre, l’USM Harrach, le 12 et enfin le CA Batna le 19 du même mois.