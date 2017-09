Ligue des champions (retour) : USMA - Ferroviario à Bologhine

Réagissez

Le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine entre l’USM Alger et le club mozambicain du Ferroviario Beira, aura lieu le 23 septembre 2017 à 18h30 au stade Omar Hamadi de Bologhine, annonce la FAF sur son site officiel. Prévu initialement au stade du 5 Juillet, ce changement de domiciliation intervient visiblement suite à l’état de la pelouse du stade olympique. L’USMA a réussi un bon match nul au match aller (1-1). Oussama Derfalou a ouvert la marque à la 63e minute et Fabrice Kanda, côté Ferroviario, a égalisé dans l’ultime minute de la rencontre. Les Rouge et Noir sont arrivés hier matin à Alger pour préparer la manche retour.