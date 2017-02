Ligue des champions : La JSS jouera vendredi à 19h

Réagissez

La formation sudiste de la JS Saoura, deuxième représentant algérien en Ligue des champions d’Afrique de football, effectuera son baptême du feu dans cette prestigieuse compétition, vendredi, face à l’équipe nigériane d’Enugu Rangers. Le match aura lieu, à 19h, au stade du 20 Août 1955 de Béchar. Un événement historique pour l’équipe sudiste qui disputera pour la première fois une compétition africaine après son brillant parcours la saison passée (2e au classement général).

Les camarades de Djallit, meilleur buteur du championnat avec 7 buts, tenteront d’obtenir un résultat positif en prévision de la manche retour dans l’espoir de se qualifier au prochain tour pour y rencontrer l’équipe égyptienne du Zamalek, exempte lors de ce premier tour. A priori, l’équipe adverse est dans ses cordes, sachant qu’elle ne brille pas en championnat après six journées seulement. En effet, selon des informations, les Rangers occupent la 16e place avec une victoire, trois nuls et deux défaites. La JS Saoura abordera ce match avec un moral au beau fixe, après le nul ramené de Médéa, hier, face l’OM (1-1). La JSS a ouvert le score par Saâd (14’) et Rachedi a égalisé pour Médéa au début de la seconde période.