La JS Saoura, pour sa première participation en Ligue des champions d’Afrique, a été tenue en échec hier par la formation nigériane des Rangers sur le score de 1-1, dans le cadre du match aller du premier tour. L’équipe chère au président Zerouati a ouvert la marque par Bourdim, mais la joie des Sudistes a été de courte durée puisque Bobby égalisera six minutes après. C’est le score à la mi-temps. Les camarades de Djallit, soutenus par leur public, ont inscrit un 2e but, mais qui n’a pas été validé par l’arbitre sénégalais Maguette N’Dya. Au retour des vestiaires, les poulains de Khouda ont tenté vainement de doubler la mise, mais l’excès de précipitation et la rigueur défensive de l’équipe adverse ont fait que le score en restera là. Ce match nul ne compromettra pas les chances de l’équipe sudiste, qui doit se montrer solide au match retour.