La JS Saoura, deuxième représentant algérien en Ligue des champions africaine après l’USM Alger (exemptée de ce tour), a été éliminée de la compétition au premier tour après le nul (0-0) réalisé au match retour, disputé hier au Nigeria face aux Enugu Rangers. Lors du match aller, les deux équipes avaient également fait match nul (1-1) et les Nigérians se sont qualifiés grâce au but inscrit à l’extérieur. Ainsi, l’aventure du club sudiste s’est arrêtée au 1er tour pour manque d’expérience, mais aussi de chance lorsqu’on sait que les camarades de Djallit avaient inscrit à l’aller un 2e but mais qui a été refusé par l’arbitre. Toutefois, cette première participation de la JSS à une compétition africaine doit servir d’expérience pour l’équipe si elle veut aller plus loin à l’avenir.