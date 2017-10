Ligue des champions : L’USMA condamnée à l’exploit !

Réagissez

L’USM Alger affrontera demain, à 20h au stade Mohamed V de Casablanca, le club marocain du WA Casablanca pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique.

Accrochés le 29 septembre dernier au stade du 5 Juillet par la formation marocaine du WA Casablanca sur le score de 0 à 0, les Algériens de Paul Put sont condamnés à l’exploit s’ils veulent animer une seconde finale après celle jouée et perdue devant le TP Mazembe en 2015. Les gars de Soustara n’ont pas réussi à trouver la faille lors du match aller face à une défense du Widad qui n’avait rien laissé passer.

Les coéquipiers de Zemmamouche auront face à eux une équipe très solide et qui avait réussi par deux fois à prendre le meilleur sur eux dans les compétitions africaines. Traversant une mauvaise passe en championnat avec seulement quatre points récoltés en quatre confrontations, ceci en plus des trois matches nuls successifs dans la compétition de la Ligue des champions, dont la dernière face au WAC, l’USMA veut à présent dissiper le doute.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la formation des Rouge et Noir est en pleine concentration depuis la fin du match aller face aux Widadis. D’ailleurs, lors du dernier match du championnat face à l’équipe de Bel Abbès, perdu 0-2, le technicien belge avait décidé de mettre au repos plusieurs joueurs. La priorité était pour la récupération des joueurs et la préparation de l’équipe dans les meilleures conditions possibles. Le choix de Centre technique national de Sidi Moussa n’est pas fortuit. Pour l’empoignade de demain, les principaux joueurs seront là.

Seuls Benkablia, blessé, ainsi que Chita, Bournane et Ballahcène ne seront pas concernés par cette confrontation. Fermer les espaces et opérer par les contres sera certainement le mot d’ordre afin de pouvoir surprendre les Marocains qui ont paru très solides lors de la première manche. Mais demain soir, ils seront obligés de faire le jeu et laisser des espaces. Le coach Houcine Ammouta, qui semblait satisfait du 0-0 du match aller, se méfie toujours des Usmistes et leur arme du contre.

Il espère toutefois que les supporters sauront transcender son équipe en la propulsant en finale. C’est tout ce que ne veulent pas entendre les nombreux supporters des Rouge et Noir. Le match sera officié par le referee sénégalais Malang Diedhiou. Ce dernier sera assisté par ses deux compatriotes, El Hadji Malick Samba et Djibril Camara. La seconde demi-finale opposera dimanche le Ahly du Caire à l’ES Sahel. Le club tunisien avait remporté la première manche sur le score de 2 buts à 1.