La formation sud-africaine Mamelodi Sundowns a pris une sérieuse option pour s’adjuger le trophée de la prestigieuse Ligue des champions d’Afrique, en s’imposant largement, hier soir, à Pretoria face aux Egyptiens du Zamalek (3-0) en finale aller de la compétition. Menant par deux buts à zéro avant la pause grâce à des réalisations de Laffor (31’) et Langerman (39’), les Sud-Africains, avec le coup de pouce du défenseur du Zamalek, Islam Gamal, qui a inscrit un but contre son camp, aggravent la marque juste au retour des vestiaires, offrant ainsi une occasion inouïe pour Mamelodi Sundowns de prendre une sérieuse option pour remporter son premier trophée africain, avant la finale retour prévue dimanche prochain à Alexandrie (Egypte). Versé dans le même groupe en phase de poules que l’ES Sétif avant la disqualification de cette dernière, Mamelodi Sundows avait pris le dessus en aller et retour sur le Zemalek (1-0 puis 1-2). Un titre qui tend donc la main pour la formation de Mamelodi, surprise de cette édition 2016 de la Ligue des champions, elle qui ne figurait pas dans la liste des favoris pour remporter le titre africain, et qui se retrouve à 90 minutes de faire renouer l’Afrique du Sud avec les consécrations continentales en club, 21 ans après l’unique trophée remporté par Orlando Pirates en 1995 aux dépens des Ivoiriens de l’ASEC Mimosas.