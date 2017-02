Ligue des champions d’Afrique : La Saoura revient sur terre

Réagissez

Les Sudistes ratent leur première sortie continentale

Les inconditionnels de la JS Saoura pensaient que les camarades du capitaine Djallit n’allaient faire qu’une bouchée des Nigérians des Rangers, vendredi soir à Béchar, en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique-2017.

Certains avaient même avancé une victoire par un score sans appel, en se basant sur les difficultés en championnat des poulains de l’entraîneur Chukwuma. Des informations qui n’ont fait qu’augmenter la pression sur les joueurs et le staff technique, et cela s’est confirmé le jour du match, avec la difficulté éprouvée par le représentant algérien, qui s’est vu contraint au match nul (1-1). Sur la pelouse, les Rangers étaient bien en place, plus solides et combatifs qu’on ne le pensait, même si les sudistes, portés par des dizaines de milliers de supporters, semblaient légèrement supérieurs techniquement. Les joueurs, le staff technique et les dirigeants de la JSS se sont exprimés sous l’euphorie et l’émotion.

Ils n’avaient pas bien évalué la situation. «Il fallait isoler l’équipe loin du tintamarre et de ces pseudo experts, et aussi il ne fallait pas jouer le match de Médéa en championnat mardi dernier pour bien préparer les joueurs et leur permettre de bien se reposer», regrette un ancien joueur en retraite. L’équipe sudiste, toute entière, avait évolué dans la précipitation en raison d’une très forte pression. Les joueurs voulaient à tout prix et très vite inscrire au moins deux buts qui les rapprocheraient de la qualification avant la manche retour au Nigeria, comme pour s’acquitter d’une dette. Dans une rencontre de championnat, on n’aurait jamais vu les défenseurs Tobal et Bapidi, ou encore le gardien Djemili donner le ballon à un adversaire à l’entrée de la surface de réparation. Une inexpérience que les Sudistes paient cher avec une première sortie ratée, même s’il faut féliciter le jeune buteur Bourdim pour son chef-d’œuvre.

Réalisant une mauvaise opération pour cette première sortie historique en compétition africaine, en concédant un nul à domicile, la JS Saoura aura besoin d’aller chercher un exploit au Nigeria, dimanche prochain à Enugu (Nigeria) afin d’espérer passer ce cap du tour préliminaire pour une première à l’échelle continentale.