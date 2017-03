Ligue des champions d’Afrique : L’USMA en phase des poules

Réagissez

L’USM Alger a composté son billet pour la phase des poules de la Ligue des champions, malgré sa défaite, hier à Ouagadougou (1-0), face au RC Kadiougo, en match retour des 16es de finale de la compétition africaine. Vainqueurs à l’aller (2-0), les Algérois ont souffert à Ouagadougou. Déjà handicapés par l’absence de plusieurs cadres de l’équipe pour diverses causes (suspension et blessures), les poulains du coach belge Paul Put ont disputé le gros de la partie en infériorité numérique, suite à l’expulsion d’Amir Saayoud à la 27’ pour cumul de cartons. Tenant le coup durant le premier half, les Usmistes encaissent un but à la 57’, l’œuvre de Kahan. Un but qui ne suffira pas aux Burkinabés de niveler la marque sur les deux rencontres, et permet à l’USMA de se hisser directement à la phase des poules de la prestigieuses compétition africaine, deux ans après sa dernière participation à la C1 et sa finale perdue face au TP Mazembe. Les Usmistes, qui connaîtront leurs adversaires dans les prochains jours, entameront la phase des poules dans sa nouvelle formule (4 groupes) le 12 mai prochain.