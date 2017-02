Ligue des champions : Béchar se prépare à recevoir les Rangers du Nigeria

Réagissez

La ville de Béchar se prépare à recevoir cette semaine l’équipe nigériane d’Enugu Rangers International FC, qui doit affronter, ce vendredi à partir de 19h, la JS Saoura, dans le cadre de la première journée de la Champion’s league africaine.

Ainsi, une vaste campagne de nettoiement a débuté ce dimanche dans les environs du stade du 20 Août 1955 de Béchar qui accueillera à cette occasion de nombreuses personnalités nationales et étrangères, dont des représentants de la presse africaine. Plusieurs dizaines d’ouvriers et de gros moyens matériels ont été mobilisés pour cette opération d’envergure.

On dit que le wali veille personnellement à la bonne marche des travaux. Il faut souligner aussi qu’une bonne partie des rues et des boulevards de la ville de Béchar se trouvent dans un état lamentable. Par endroits, on se croirait dans le désert du Tanezrouft. Dans certaines zones, les travaux entrepris pour le renouvellement du réseau AEP de la ville sont achevés, mais la remise en état tarde à se réaliser.

Les chauffeurs de taxi ont observé plusieurs sit-in devant le siège de la wilaya l’année dernière pour dénoncer cette situation, mais rien n’a été fait à ce jour. Pour revenir au football, il faut dire que les dirigeants et le staff technique de la JS Saoura sont concentrés depuis plusieurs jours sur cette rencontre internationale, une première pour un jeune club du sud.

Rien n’est laissé au hasard, nous dit-on. L’équipe s’est envolée dimanche dans la soirée vers la capitale avant de rejoindre, hier, la ville de Médéa par route. Les coéquipiers de Djallit doivent jouer, aujourd’hui, un match avancé de la 19e journée du championnat de Ligue 1mobilis contre l’OM.