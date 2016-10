Réagissez

Beaucoup de clubs des divisions inférieures n’ont pu s’acquitter de leurs droits d’engagement pour prendre part officiellement à un championnat. C’est le cas au niveau de la Ligue régionale de la wilaya de Saïda, où pas moins de huit clubs des divisions régionales 1 et 2 sont dans cette situation et ont été, par conséquent, exclus de la compétition. Ce sont l’Ittihad Aïn Lahdjar et le Chabab Tircine de première division et Nedjm Boukhars, Chabab Boukhors, Ittihad Daoudi Moussa, Ittihad Ouled Khaled, Ittihad Moulay Larbi et Ittihad Youb de deuxième division régionale. Le championnat débutera pour ces deux divisions le 11 octobre prochain. Pour l’instant, on ne sait pas si la Fédération algérienne de football (FAF) va ordonner aux Ligues d’accorder un délai supplémentaire pour ces clubs, qui sont généralement dans des situations financières extrêmement difficiles. Il faut rappeler que les frais d’engagement dans le championnat régional sont de l’ordre de 800 000 DA (80 millions de centimes).