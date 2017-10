Réagissez

Ghomari Abderraouf

La ligue de football de la wilaya de Bouira fait face à une situation difficile, née de son refus d’engager des clubs qui ne se sont pas acquittés de leurs droits d’engagement faute de moyens financiers. Intransigeante, la ligue a décidé de lancer le championnat sans la présence d’une poignée de clubs.

Ces derniers n’ont pas baissé les bras et ont demandé l’arbitrage de la fédération afin que des centaines de jeunes footballeurs puissent, issus des clubs non engagés, continuer à assouvir leur passion. Un autre dossier brûlant est sur la table du bureau de la ligue. Il s’agit de la suspension pour deux ans avec proposition de radiation à vie de l’arbitre Ghomari Abderraouf (24 ans) coupable aux yeux de la ligue de «manquement aux obligations de l’arbitre». L’intéressé refuse les griefs retenus contre lui et étale des arguments qui confondent la ligue.

Tout est parti d’un match U15, UBM-ABO, du 2 janvier 2017, que l’arbitre a arrêté à la 4e minute de jeu suite au départ du médecin du match. L’arbitre n’a fait qu’appliquer la réglementation, article 21, qui impose l’arrêt de la partie en pareille circonstance. Le lendemain, l’arbitre a transmis son rapport à la commission habilitée à traiter ce type d’affaire.

Plus d’un mois plus tard, le 4 février 2017, le président de la ligue, M. Bakiri, déclare aux membres de l’assemblée réunis à Bouira : «Ghomari, c’est fini !» Abattu, l’arbitre Ghomari répondant à une invitation de la radio locale, le soir même, vide son sac contre «la décision injuste que la ligue m’a infligée». Ses propos ne plaisent pas au premier responsable de la ligue. La suite est facile à deviner.

La sanction tombe rapidement sans que l’arbitre ne soit auditionné. Mieux, la sanction (suspension) lui a été notifiée le 6 mars 2017. Le jeune arbitre n’a pas l’intention de baisser les bras devant la flagrante injustice dont il est victime. La ligue lui a infligé une lourde suspension sans être entendu, ni auditionné au motif qu’il a appliqué le règlement. La Commission fédérale des arbitres (CFA) devrait s’inquiéter de l’injustice commise contre un de ses membres.