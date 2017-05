Réagissez

Les couloirs de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) et de la Ligue interrégions (LIRF) bruissent d’une information dont la gravité dépasse tout entendement. Les présidents de ces deux ligues, Ali Malek (LNFA) et Youcef Belmedjbar (LIRF) seraient directement impliqués dans cette affaire. Le premier a délivré la licence au mépris des règlements et le second est resté sourd aux appels lui adjoignant d’intervenir pour éviter le scandale.

Sur ce sujet, gorge profonde indique que «cette affaire de délivrance illégale d’une licence a des relents de scandale qui éclabousse la fédération et écorne encore un peu plus l’image peu reluisante du football algérien. Au mépris des règlements la LIRF a établi une licence à un joueur qui n’ouvrait pas droit. En effet, avant la phase retour du championnat de la saison 2016-2017 la LIRF à l’époque dirigée par Ali Malek, président de la LNFA qui cumulait deux fonctions de président (LNFA-LIRF) a délivré illégalement une licence à un joueur amateur et ce, en flagrante infraction des règlements généraux.

Les clubs amateurs ne peuvent enrôler un joueur amateur durant la seconde partie d’enregistrement fixée entre le 15 décembre 2016 et le 15 janvier 2017. Ali Malek, qui dirigeait la LIRF au moment des faits, a contrevenu au règlement et délivré une licence à un joueur amateur. C’est un acte grave. Le joueur qui a bénéficié des largesses du bienfaiteur était professionnel au sein d’un club de Ligue 2 la saison précédente (2015-2016). Il avait perdu son statut de joueur pro au terme de la saison indiquée.

Au début de la saison 2016-2017, il avait le statut d’amateur et à ce titre, il ne pouvait rejoindre un club amateur durant la seconde période d’enregistrement de la saison 2016-2017. Ali Malek et Youcef Belmadjber ont couvert cette grave transgression des règlements généraux. Des observateurs au fait de cette affaire n’excluent pas la thèse d’un arrangement financier pour la conclusion de ce grave précédent».

Le président de la fédération KheiredineZetchi est interpellé sur cette grave affaire. Il doit rapidement diligenter une enquête sur les faits rapportés. Si réellement la Ligue a délivré la licence en question, c’est toute la crédibilité de la fédération et ses principaux responsables qui sera profondément entamée. Ce passe-droit a eu des conséquences directes sur le classement final du championnat au sein duquel a évolué le club bénéficiaire de l’avantage octroyé par Ali Malek.

Si les faits indiqués s’avèrent justes, la fédération sera dans l’embarras total. Osera-t-elle remettre en cause les résultats obtenus par l’équipe qui a bénéficié du coup de main de la Ligue ou prendra-t-elle la décision de les annuler ? Il n’y a pas mieux pour le savoir que de confier l’enquête à la commission de l’éthique de la fédération pour statuer sur les tenants et aboutissants de ce scandale qui n’ajoute rien à la gloire de ses auteurs. Si l’intégrité de la compétition a été entamée à travers ce délit, c’est dangereux, grave et intolérable.

C’est le prix que le football paie à la démission des acteurs et la compromission. De quelques dirigeants qui sont à l’origine de la putréfaction du ballon rond en Algérie. Un scandale dont le président Kheireddine Zetchi aurait pu se passer en ces temps difficiles où il est attaqué de partout. Derrière son dos, les génies du mal lui creusent sa tombe via des hommes qui sont dans la place et aux ramifications dangereuses.