Les travaux de l’assemblée générale élective de la Ligue algéroise de volley-ball se tiendront demain, à partir de 11h, à la salle de réunion de l’ODEJ d’Alger-Centre, pour élire le président et le bureau exécutif pour un mandat olympique (2016-2020). Après étude des candidatures reçues, la commission a retenu un seul postulant remplissant les critères, à savoir le président sortant Lahoucine Clous ; par contre celle de Rahim Amalou mandaté par le club de Ruba Ben Aknoun a été rejetée. En ce qui concerne le bureau exécutif, on enregistre uniquement sept candidatures et aucune de sexe féminin. Il est à noter le peu d’engouement des candidats pour briguer un poste au sein de la ligue depuis l’ouverture des candidatures, le 30 octobre 2016.