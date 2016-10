Réagissez

Sur décision de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) d’Alger, l’assemblée générale élective de la ligue algéroise de cyclisme qui devait se tenir hier matin à la salle du stade d’El Biar n’a pas eu lieu. Le motif invoqué par la DJSL pour l’annulation de ladite AGE est que la Ligue algéroise de cyclisme ne s’est pas conformée aux nouveaux statuts du ministère de la Jeunesse et des Sports régissant les fédérations, les ligues et associations sportives. A cet effet, les bilans moral et financier de la dernière AG ordinaire risquent même d’être annulés vu que cette dernière s’est tenue dans l’illégalité.