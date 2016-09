Ligue 2 : Une première journée avec deux huis clos

Réagissez

Le championnat professionnel de la Ligue 2 reprendra ce vendredi, après exactement quatre mois d’arrêt (la dernière journée de la saison passée s’est jouée le 6 mai dernier).

Une première journée qui se jouera avec deux rencontres à huis clos, respectivement à Aïn Fekroun (CRBAF-PAC) et Skikda (JSMS-USMB). La JSM Skikda purge le reliquat de la saison passée, alors que le CRB Aïn Fekroun a été sanctionné après la fin de la saison suite à l’affaire du match de la dernière journée contre l’AS Khroub. Le club avait été rétrogradé dans un premier temps en division inférieure avant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne le réhabilite.

Le CRBAF sera, à cet effet, face à un adversaire difficile puisque le PAC, qui a raté de peu l’accession en Ligue 1 la saison passée et qui a fait appel à un coach espagnol, en l’occurrence Josep Maria Noges, fera le déplacement avec la ferme intention de réaliser une bonne performance en profitant notamment de l’absence du public. Par ailleurs, les trois ex-pensionnaires de la Ligue 1, l’USM Blida, l’ASM Oran et le RC Arbaâ, seront tous en déplacement respectivement à Skikda (huis clos), Bou Saâda et Béjaïa.

Des matchs difficiles les attendent, notamment pour Larbaâ qui évoluera probablement sans ses nouvelles recrues, donc seulement avec ses joueurs réservistes vu que la direction du club n’a pas encore réglé ses problèmes financiers avec la Chambre de résolution des litiges (CRL). Lors de sa dernière réunion, le bureau fédéral a indiqué que les dettes du RCA s’élèvent à cinq milliards 469 millions de centimes.

Il est à signaler par ailleurs que l’USMB a pu régler le problème de son nouvel entraîneur, Hadj Mansour, puisque ce dernier a pu bénéficier d’une dérogation spéciale avec laquelle il a eu sa licence. Les trois nouveaux pensionnaires de la Ligue 2, ceux qui ont réussi l’accession la saison passée quand ils étaient en DNA (division amateur), le GC Mascara, l’US Biskra et le WA Boufarik, seront également en déplacement respectivement à Bordj Bou Arréridj (CABBA), Chlef (ASO) et Khroub (ASK).

Une entame de saison difficile pour eux face à des clubs qui ont fait partie de l’élite par le passé. Le match restant, MC El Eulma-MC Saïda, opposera deux clubs qui ont terminé la saison passée en milieu de tableau, même si les choses étaient un peu plus difficiles pour Saïda. En tout cas, c’est au fur et à mesure que l’on avancera dans le championnat que les intentions des uns et des autres pour l’accession seront connues.