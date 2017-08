Ligue 2 : tous à la «une» !

Réagissez

La majorité des formations qui composent cette division ont déjà évolué en Ligue 1, seuls les clubs de la JSM Skikda et l’A Bou Saâda n’ont pas joué parmi l’élite.

Mais tous sans exception rêvent d’accession, même si certaines formations préfèrent attendre plusieurs journées avant de se prononcer sur leur objectif. Mais il y a des formations qui ont d’ores et déjà annoncé la couleur en affirmant vouloir jouer l’accession, à l’instar du MO Béjaïa, la JSM Béjaïa, la JSM Skikda, le CA Bordj Bou Arréridj, l’ASO Chlef ou l’ASM Oran. Il faut savoir aussi que le championnat de Ligue 2 verra l’entrée en lice des trois promus, qui avaient marqué leur passage lorsqu’ils étaient en Ligue 1, avec le WA Tlemcen, le RC Kouba et l’AS Aïn M’lila. Les yeux seront braqués ce soir, à partir de 19h, sur le choc entre le MO Béjaïa et l’ASM Oran. Les poulains de Mustapha Biskri se doivent de confirmer leur bonne préparation et lancer un signal fort qu’il faudra compter avec eux pour l’accession.

La JSM Béjaïa sera, elle, en appel à Relizane, qui a conservé la majorité de ses éléments, en dépit du départ de son buteur Benayad à l’ES Sétif, et qui rêve d’un retour rapide en Ligue 1. A suivre aussi le choc de l’Est entre le CA Bordj Bou Arréridj et la CA Batna, même si l’avantage du terrain risque d’être déterminant dans ce match. MC El Eulma-MC Saïda sera l’autre affiche de cette journée, où le faux-pas est interdit aussi bien pour l’équipe qui reçoit que pour celle qui se déplace. Les Skikidis, qui misent beaucoup sur la nouvelle saison, feront un détour compliqué par Bou Saâda afin d’y affronter l’équipe toujours aussi difficile à manier chez elle. L’ASO Chlef n’évoluera pas à sa guise à Mascara, où la formation locale l’attend de pied ferme et promet de la faire tomber. Le duel des promus opposera le WA Tlemcen à l’AS Aïn M’lila, où l’avantage du terrain pourrait être profitable au premier. Quant au RC Kouba, il fera un déplacement compliqué à Aïn El Fekroun afin d’affronter la formation locale.