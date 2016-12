Ligue 2 : Toujours le statu quo

Réagissez

La 12e journée du championnat de Ligue 2 disputée hier a connu plusieurs surprises sur le plan des résultats, avec des équipes hôtes qui se sont distinguées sans pour autant apporter un changement notable au classement, notamment en haut du tableau avec le statu quo au podium suite aux succès enregistrés par le trio de tête.

A commencer par le leader, le Paradou AC, qui a conforté sa position en allant chercher un précieux succès de son déplacement à Chlef. Une défaite amère pour des Chélifiens qui comptaient énormément sur ce choc face au PAC pour aligner un second succès de suite, après celui ramené d’El Eulma vendredi dernier, pour espérer intégrer le podium. De leur côté, les deux dauphins du classement, la JSM Béjaïa et l’USM Blida ne lâchent pas le leader, réussissant eux aussi à remporter leur duel hier. Les Béjaouis, qui restaient sur trois défaites de suite qui leur ont coûté leur place de leader et le limogeage de leur coach, El Hadi Khezzar, ont fini par renouer avec le succès en battant le CRB Aïn Fekroun. De son côté, l’USMB, sous la conduite de son nouvel entraîneur roumain Aubustain Kalim, a réussi une excellente opération en revenant avec les trois points du déplacement à Khroub, lui permettant de rester au contact du leader.

En bas du tableau, la situation se corse pour le trio des relégables. Le RC Arbaâ, lanterne rouge du championnat, est revenu bredouille de son déplacement à Bou Saâda. Idem pour le Mouloudia d’El Eulma qui n’a pas pu créer l’exploit lors du derby des Hauts-Plateaux face au CA Bordj Bou Arréridj, au moment où le nouveau promu, le GC Mascara, a réussi tout de même à décrocher un point à Oran lors du derby de l’Ouest face à l’ASMO. La situation se complique aussi pour l’autre promu, le Wydad de Boufarik qui flirte désormais avec la zone des relégables après la défaite concédée à domicile face à l’autre promu, l’Amel Bou Saâda. Une défaite qui risque de ne pas passer sans conséquences pour les poulains du coach Bilal Dziri, qui enchaînent un sixième match sans victoire.

A signaler que les pensionnaires de la Ligue 2 n’auront pas de répit durant cette semaine marathonienne, puisqu’ils enchaîneront avec une autre journée de championnat, la 13e ce week-end, qui sera la troisième de suite en huit jours.