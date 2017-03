Réagissez

Le Paradou AC est le premier promu en Ligue 1, suite à son succès, vendredi dernier, face à l’Amel Bou Saâda (3-1) en match comptant pour la 25e journée du championnat professionnel de la Ligue 2 disputée ce week-end.

Avec 53 points à son actif, un match en moins et 15 unités d’avance sur ses poursuivants qui occupent le podium, la formation algéroise est certaine de décrocher cette saison un des trois billets pour la Ligue 1. Une accession plus que méritée pour la formation algéroise à cinq journées du baisser de rideau sur le championnat de la L2, après un parcours de champion réalisé cette saison.

En effet, les poulains du coach espagnol José Maria Nogues n’ont plus quitté la tête du classement depuis qu’ils se sont installés dans le fauteuil de leader dès la 3e journée. Dominant outrageusement tous leurs concurrents directs à l’accession, les banlieusards aligneront plusieurs longues séries de succès et d’invincibilité, au point de prendre une large avance et surtout une option pour l’accession avant même l’entame de la phase retour du championnat. En 24 matchs disputés, en attendant les cinq dernières journées et le match en retard de la 16e journée qu’il disputera à la fin de ce mois à El Eulma face au MCEE, le Paradou AC a remporté 15 rencontres contre trois défaites et trois matchs nuls, qui lui valent une large avance en tête du classement et cette accession en Ligue 1, qu’il retrouve après dix ans d’absence. L’accession en main, le nouvel objectif du PAC sera désormais d’assurer le titre honorifique de champion de la Ligue 2.

Un titre qui sera une simple sinécure pour la formation algéroise, puisqu’elle n’aura qu’à décrocher un autre succès lors des prochaines journées pour être sacrée. Après cette accession, place au titre de champion dans les respects de l’éthique comme insistera le coach espagnol, à l’issue de la victoire face à l’ABS, en déclarant que «c’est un travail d’une longue saison qui a été récompensé par une accession somme toute méritée. Et même si nous avons atteint notre objectif, ce n’est pas les vacances. Le championnat est loin d’être terminé et nous allons tout faire pour terminer champions et surtout respecter l’éthique sportive».

Créé en 1994, le Paradou a gravi très vite les échelons avec une ascension fulgurante qui lui permettra de rejoindre l’élite 10 ans plus tard, c’est-à-dire l’été 2005. Après deux saisons en Ligue 1, le Paradou connaît sa première relégation et c’est la traversée du désert pour la formation algéroise qui se retrouve en 3e division (DNA). De retour en Ligue 2 la saison dernière (2014/2015), le PAC ratera de peu l’accession, avant de réussir à la décrocher, haut la main lors de cet exercice.