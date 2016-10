Ligue 2 : Le MC Saïda renoue avec la victoire

Réagissez

Lors de cette 7e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, le Mouloudia qui a reçu, ce vendredi au stade du 13 avril 1958, l’équipe du RC Arbaa, a récolté trois précieux points qui vont l’éloigner de la zone des relégables et se retrouve actuellement avec 7 points. Les protégés de Rahmouni soutenus par leur public se sont imposés durant la première mi-temps en marquant avec l’art et la manière deux buts.

Le premier, un joli coup franc de Amour à la 11’ qui laisse le gardien Chouih pantois. Le second but a été l’œuvre de Hamidi sur retrait de Saadli à la 16 mn de jeu. En seconde mi-temps, les visiteurs étaient plus entreprenants avec la rentrée du virevoltant Ounznadji et, à la 54’, Achiou réduit la marque sur un superbe coup franc des 25 mètres ne laissant aucune chance au gardien Sefioun. Des tentatives de part et d’autre ont été entreprises, les visiteurs étaient plus menaçants et ont failli égaliser n’était la vigilance du gardien Sefioun.