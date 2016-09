Ligue 2 : La course à l’accession commence aujourd’hui !

Réagissez

Les joueurs de la JSMB sont prêts pour relever le défi du...

C’est aujourd’hui que la Ligue 2 de football professionnel reprendra ses droits avec le déroulement de la toute première journée de la saison 2016/2017.

Antichambre de l’élite du football algérien, il y aura de nombreux prétendants, qui vont lutter farouchement pour leur retour en Ligue 1. Il est question plutôt d’un retour que d’accession, car il s’agit pas moins de 14 formations ayant déjà évolué dans le premier palier. Et il faudra dire qu’ils seront nombreux les prétendants à vouloir arracher les trois tickets de l’accession.

Outre la JSM Béjaïa, l’USM Blida, l’ASO Chlef, le RC Arbaâ, il y aura aussi le Paradou AC, le MC El Eulma, le MC Saïda, la JSM Skikda, le CA Bordj Bou Arréridj qui aspirent aussi à un retour en Ligue 1. A suivre également le comportement des trois nouveaux promus que sont la GC Mascara, le WA Boufarik et l’US Biskra dans ce championnat, qui va être long et difficile pour toutes les équipes. Ils sont nombreux à se demander quel sera le visage du CRB Aïn Fekroun après son repêchage par la décision du TAS, alors que la Ligue de football professionnel l’avait relégué dans un premier ?

La LFP avait reproché aux joueurs de CRBAF d’avoir facilité la victoire de l’AS Khroub, lors de la dernière journée du championnat de la Ligue 2, et précipité ainsi la relégation de l’US Chaouia dans le championnat de Division amateur. Pour cette première journée, il y aura une belle affiche entre la JSM Béjaïa et le RC Arbaâ. L’USM Blida et le Paradou AC vont tenter de profiter du huis clos imposé à la JSM Skikda et le CRB Aïn Fekroun afin de pouvoir revenir avec un résultat positif à la maison.

La mission sera, par contre, plus compliquée pour l’ASM Oran qui se déplace à Bou Saâda, où il est souvent difficile pour les visiteurs de s’imposer. L’avantage du terrain devrait être profitable pour le MC El Eulma, l’ASO Chlef et l’AS Khroub, le CA Bordj Bou Arréridj devant le MC Saïda, l’US Biskra, le WA Boufarik et le GC Mascara, bien que dans un match tout est possible. Le coup d’envoi des matches sera donné à 17h, sauf pour les rencontres JSMB–RCA, CABBA–GCM, ASO–USB et ASK–WAB qui débutent à 19h.