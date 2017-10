Ligue 2 : La 6e journée reportée

Réagissez

La Ligue de football professionnel a décidé, avant-hier soir, de reporter la 6e journée du championnat professionnel de Ligue 2. Initialement programmée pour ce vendredi, la 6e journée a été donc reprogrammée pour le 13 octobre, contraignant les clubs du second palier professionnel à une trêve, la seconde en ce début de saison après seulement cinq journées. Dans son communiqué, la LFP ne précise pas les raisons de ce report qui chamboule le programme de travail des techniciens des clubs de la Ligue 2, qui avaient entamé la préparation des matchs de cette 6e journée, d’autant plus que cette journée était préalablement programmée pour ce week-end et que rien ne justifiait un report, de l’avis de plusieurs techniciens. La LFP, après s’être soumise, jeudi dernier, à l’injonction de la FAF et du MJS de reporter les matchs de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 programmée pour ce week-end en raison du déplacement de la sélection nationale au Cameroun, décide donc trois jours plus tard de généraliser le report aux deux paliers professionnels. Par ailleurs, la LFP a mis fin aux spéculations concernant la domiciliation du derby et match phare de la 6e journée du championnat de la Ligue 1, MCA-USMA, qui se disputera bel et bien le 14 octobre prochain à 17h45 au stade Omar Hamadi de Bologhine, après la décision du MJS de fermer le stade du 5 Juillet pour la réfection de sa pelouse.