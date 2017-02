Ligue 2 : Des incidents au stade de Boufarik

Réagissez

Le match ayant opposé le Widad de Boufarik à la JSM Skikda, hier, au stade Mohamed Reggaz de Boufarik pour le compte de la 20e journée de la Ligue 2, a connu des scènes de violence avant l’entame de la partie. Selon des informations, des échauffourées ont éclaté entre les supporters visiteurs et les services de sécurité. Plusieurs blessés ont été dénombrés et certains ont été transportés vers l’hôpital le plus proche. Ces incidents ont fait que le coup d’envoi de la partie n’a été donné qu’une heure après l’horaire prévu (15h). La rencontre s’est terminée finalement sur le score d’un but partout. C’est Skikda qui menait au score grâce à un but de Cheniguer (64’), avant que Boufarik n’égalise dix minutes plus tard par l’intermédiaire d’Achiou (74’).