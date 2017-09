Réagissez

Deux des trois leaders du championnat professionnel de la Ligue 2 auront l’avantage de jouer chez eux et bénéficieront donc de la possibilité de signer un deuxième succès de suite.

La JSM Skikda, vainqueur en déplacement lors de la première journée à Bou Saâda (1-0), espère rester sur cette lancée, même si elle aura pour adversaire le CA Bordj Bou Arréridj, accroché lors de la première sortie à domicile. Cette confrontation est prometteuse et risque d’être très serrée entre les deux formations qui se connaissent fort bien. Le promu, l’AS Aïn M’lila avait réussi à surprendre l’autre promu, le WA Tlemcen, en déplacement.

Face à une autre formation de l’Ouest, le RC Relizane, les M’lilis sont bien partis pour enchaîner avec un second succès. A suivre le déplacement de l’autre leader, le MC El Eulma, à Oran qui va affronter l’ASMO. Ce dernier, auteur d’un bon match nul chez le MO Béjaïa, vise désormais la victoire. Aux gars de l’Est de rester très vigilants.

Les Crabes justement seront en appel à Alger au stade du 20 Août 1955 afin d’affronter le promu, le RC Kouba. Les poulains de Mustapha Biskri veulent se racheter du partage des points devant l’ASMO. Mais gare aux Koubéens qui, eux-aussi, ne jurent que par la victoire. ASO Chlef - WA Tlemcen sera l’autre belle affiche de la journée.

La pression sera très forte sur les Chélifiens qui doivent gagner et confirmer leurs ambitions de revenir parmi l’élite. L’avantage du terrain pourrait être profitable également aux formations de la JSM Béjaïa, le MC Saïda et le CA Batna devant le CRB Aïn El Fekroun, l’A Bou Saâda et le GC Mascara. Mais attention à l’excès de confiance, car les surprises il y en a toujours eu dans le championnat de la Ligue 2.