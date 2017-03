Ligue 2 - 23e journée : L’USMB veut recevoir l’USB à Brakni

Réagissez

Le match phare de la 23e journée du championnat national de Ligue entre l’USM Blida et l’US Biskra qui occupent conjointement la 3e place au classement est programmé au stade Mustapha Tchaker, malgré la demande des Blidéens de recevoir au stade Brakni. En effet, l’USMB, qui reçoit au stade Tchaker depuis le début de la phase retour, a formulé une demande à la LFP pour recevoir au stade Brakni, fermé pour la pose d’une nouvelle pelouse synthétique. Cependant, la demande des Blidéens risque d’avoir une fin de non-recevoir à cause du retard, car l’accord de la LFP doit passer par la visite de la Commission d’homologation des stades. Reste à savoir si la demande de l’USMB n’est pas motivée par le fait que le stade Mustapha Tchaker ne sourit pas à l’équipe qui joue l’accession puisqu’elle a laissé filer pas mal de points face à la JSMS, le RCA et le MCEE.