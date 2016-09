Réagissez

La première journée du championnat professionnel de Ligue 2 a commencé par un incident qui a failli faire arrêter une rencontre.

En effet, au stade de Bou Saâda, lors du match opposant l’équipe locale, l’ABS à l’ASM Oran, un projectile a atteint l’arbitre assistant Bouteghane au visage. C’était à la 55’. Il a été vite évacué vers les vestiaires pour des soins. Après près d’une demi-heure, les arbitres sont revenus sur le terrain. L’arbitre principal a décidé de la reprise de la partie.

La rencontre s’est finalement terminée sur le score vierge de zéro partout. L’ABS risque d’écoper d’un huis clos. L’ASMO, qui veut retrouver l’élite le plus vite possible, est forcément heureuse de rentrer chez elle avec ce point arraché à l’extérieur. En plus des Oranais, deux autres clubs ont réussi à imposer le nul à l’extérieur à leurs adversaires. Il s’agit du Paradou AC, en déplacement à Aïn Fekroun, qui a disputé son match sans son public en raison d’une sanction (1-1) et du WA Boufarik qui a joué au Khroub face à l’ASK (0-0).

D’ailleurs, c’est Boufarik qui évoluait en division amateur (DNA) la saison passée avant de réussir à accéder à la Ligue 2 qui a créé la surprise. Un bon début donc pour les Boufarikois. Pour le reste, les cinq autres matchs ont été remportés par les équipes hôtes. En dehors de l’ASMO, les deux autres clubs qui ont rétrogradé de la Ligue 1, l’USM Blida et le RC Arbaâ en l’occurrence, ont perdu leur match. Blida et l’Arbaâ se sont inclinés sur le même score (1-0) respectivement à Skikda et Béjaïa.

Par ailleurs, les équipes du CA Bordj Bou Arréridj et de l’ASO Chlef se sont imposées face aux nouveaux pensionnaires de la Ligue 2, le GC Mascara et l’US Biskra sur le même score (2-1). Pour finir, le MC El Eulma l’a emporté, à domicile, face au MC Saïda par un but à zéro. Lors de la prochaine journée, abstraction faite du cas Bou Saâda, deux matchs se joueront à huis clos également. Il s’agit de GCM-JSMB et WAB-ASO.