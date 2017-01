Réagissez

La 18e journée du championnat de la Ligue 2 n’a pas été profitable au leader, le Paradou AC, et ses trois dauphins, la JSMB, l’USMB et le CABBA, tous accrochés. Vendredi, le CABBA et la JSMB sont repartis bredouilles de leurs déplacements respectifs à Boufarik (1-0) et Biskra (3-0). Deux défaites qui coûtent leur place sur le podium au CABBA et la JSMB, alors que l’USMB ratera l’occasion de se rapprocher du leader, en concédant un autre nul à domicile, cette fois-ci face au MCEE. Le PAC, qui avait l’opportunité de creuser l’écart hier en visant une 7e victoire de suite, s’est vu contraint au partage des points par le MC Saïda. Des faux pas qui ont profité au nouveau promu, l’US Biskra, qui retrouve le podium et prend seul la place de dauphin. Au bas du tableau, la meilleure opération est à mettre à l’actif de l’autre promu, la GC Mascara, avec un succès face à la JSM Skikda, le 2e de suite, qui lui permet de revenir à 1 point de l’ASK, premier non relégable.