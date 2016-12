Réagissez

Après un petit arrêt le week-end dernier, en raison du déroulement des 16es de finales de la Coupe d’Algérie, le championnat professionnel de la Ligue 2 reprendra ses droits aujourd’hui, avec le déroulement de la 14e et avant-dernière journée.

Une journée qui risque d’être déterminante, aussi bien au sommet qu’en bas du classement, notamment avec deux matchs qui mettront aux prises les quatre formations qui mènent le peloton de tête. Dans ce registre, le choc de la journée aura pour théâtre le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, et qui verra la JSMB (3e) accueillir le leader incontesté du championnat, le Paradou AC. Un choc au sommet et surtout un enjeu de taille à une journée du baissé de rideau sur la phase aller du championnat de la L2.

Leader à deux points de son dauphin et à quatre points de son adversaire du jour, le PAC, l’USMB n’aura pas la tâche facile. N’ayant perdu qu’un match cette saison, le Paradou se déplacera à Béjaïa avec la ferme intention de préserver son invincibilité et surtout glaner des points pour rester leader et prendre une option pour le titre honorifique de champion d’hiver. La mission s’annonce aussi ardue pour les Béjaouis et surtout pour son nouveau coach, Younès Ifticène qui, pour sa première à la tête de la barre technique, est condamné à gagner ce match à domicile pour rester dans la course à l’accession, comme cela lui a été fixé.

Une première particulière pour Ifticène, qui retrouve le PAC, puisque c’est après sa défaite à domicile face à ce même adversaire, il y a deux semaines, qu’il a décidé de quitter l’ASO Chlef.

Un match que le technicien risque de diriger d’ailleurs des gradins et non sur le banc, faute de licence car n’ayant pas résilié officiellement son contrat avec l’ASO et que cette dernière a saisi la Ligue pour s’opposer à la qualification du technicien avec la JSMB.

L’autre choc de la journée se déroulera à Bordj Bou Arréridj où les locaux du CABBA (4e) accueilleront le dauphin, l’USM Blida. Un choc à gros enjeu pour les deux équipes dans leur souci de terminer cette phase aller sur le podium, dans une rencontre qui se jouera sans publique, en raison du huis clos imposé au stade du 20 Août 1956 de BBA. En bas du tableau, cette 14e journée sera tout aussi déterminante pour les trois équipes relégables, à savoir le MC El Eulma, le GC Mascara et le RC Arbaâ.

Accusant déjà un retard conséquent sur les non-relégables, ces trois formations risquent de s’enfoncer davantage aujourd’hui, en effectuant de périlleux déplacements respectivement à Skikda, Chlef et au Khroub.