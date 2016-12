Ligue 2 (12e J) : Le titre de champion d’hiver en ligne de mire

Réagissez

Les pensionnaires du championnat de la Ligue 2, une fois n’est pas coutume, enchaîneront aujourd’hui avec un deuxième match de suite en l’espace d’une semaine à l’occasion de la 12e journée, en attendant un troisième ce week-end.

Une 12e journée avec plusieurs affiches, à l’image du sommet qu’abritera le stade de Chlef qui verra les locaux de l’ASO Chlef (4e) accueillir le leader, le Paradou AC, en passant par les deux derbies : l’un à l’Est, avec le CA Bordj Bou Arréridj qui accueille le MC El-Eulma, et le second à l’Ouest, avec les retrouvailles entre ASM Oran et le GC Mascara. Mais ce qu’il y a lieu de relever, c’est que cette 12e journée risque d’être décisive à moins de trois semaines de la clôture de la phase aller du championnat de la Ligue 2 et dans la course pour le titre honorifique de champion d’hiver.

A ce propos, le choc ASO-PAC illustre parfaitement l’importance de cette journée, avec des Chélifiens qui veulent faire tomber le leader pour retrouver le podium et se relancer sérieusement dans la course à l’accession, alors que les Algérois comptent enchaîner avec un autre succès pour prendre une sérieuse option pour le titre honorifique de champion d’hiver. Au même moment, les deux dauphins, la JSM Béjaïa et l’USM Blida joueront gros. Enchaînant avec trois défaites de suite dont une en coupe qui a coûté sa place à leur coach, El-Hadi Khezzar, les Béjaouis n’ont pas d’autre alternative que de renouer avec la succès à domicile, même si leur mission ne sera pas aisée devant une équipe du CRB Aïn Fekroun invaincue en championnat depuis cinq match.

Invaincu depuis son installation à la tête de la barre technique du club chaoui, le coach Nadhir Leknaoui et ses poulains comptent d’ailleurs profiter de la mauvaise passe que traverse la JSMB et aller chercher des points qui les rapprocheront du tant convoité podium. L’autre dauphin, l’USM Blida, n’aura pas la tâche aisée avec un déplacement périlleux du côté de Khroub où elle affrontera une équipe de l’ASK mal en point et contrainte à se refaire une santé pour quitter le bas du tableau. Un match où les poulains du nouveau coach roumain de l’USMB n’ont pas droit à l’erreur, au risque de se voir éjectés du podium. C’est dire l’importance de cette 12e journée, décisive, à trois matchs de la baisser de rideau sur la première manche du championnat du second palier professionnel.