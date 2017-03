Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de programmer une trêve de deux semaines après la 22e journée du championnat de Ligue 1 prévue ce week-end (vendredi et samedi). L’objectif est de permettre la mise à jour du calendrier. En raison de la participation de la JS Saoura, la JS Kabylie et le MC Alger aux compétitions africaines, ainsi que des matchs des équipes nationales, A et militaire, plusieurs matchs ont été ajournés. La Ligue veut programmer plusieurs matchs en retard durant cette trêve, afin que les dernières journées du championnat puissent se jouer le même jour et à la même heure. Il y a lieu de noter que la fin du championnat pourrait être décalée vers juin au lieu de mai, comme l’avait souligné le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, récemment.