Réagissez

Les joueurs sétifiens veulent rester sur la logique des victoires

Trois matchs avancés de la 23e journée de football professionnel de la Ligue 1 auront lieu cet après-midi avec en tête d’affiche CA Batna–ES Sétif.

Le leader du championnat, l’Entente de Sétif, sera l’hôte des gars des Aurès. Forts de leurs 5 points d’avance sur l’USM Bel Abbès, les coéquipiers de Djabou voudraient bien conserver leur distance. Mais pour cela, ils sont condamnés à obtenir un résultat positif à Batna. Le duo Madoui-Zorgane mise sur le huis clos infligé au Chabab pour revenir avec les trois points. Le CA Batna, qui a laissé filer la victoire devant le MC Oran au stade Ahmed Zabana, tentera de confirmer le match nul obtenu à l’ouest du pays (0-0).

Toutefois les coéquipiers de Bitam savent que ce ne sera pas facile, surtout qu’ils seront privés de leurs supporters et qu’ils devront aussi jouer face un adversaire très motivé. Pour assurer le maintien, les Cabistes doivent faire abstraction de tous ces obstacles et se focaliser sur la victoire et rien d’autre. Par ailleurs, Le stade de Relizane abritera une confrontation à 6 points entre deux clubs qui luttent toujours pour le maintien. Avec 20 points et une place de relégable, les Relizanais sont dans l’obligation de remporter cette confrontation face un adversaire direct pour le maintien.

A domicile, les camarades de Zidane semblent solides, même s’ils doivent tourner la page de l’ESS où ils sont passés complètement à côté en seconde période, en s’inclinant 1 à 3 après avoir mené en première période. Le CS Constantine ne se déplacera pas à l’ouest du pays en victime. Victorieux du CRB (2-1), les poulains de Abdelkader Amrani comptent bien confirmer leur réveil, quitte à le faire devant un adversaire très difficile à manier, surtout sur leur terrain. La dernière confrontation de la journée opposera l’O Médéa au DRB Tadjenanet.

La formation d’Ahmed Slimani ne jure que par la victoire après trois défaites de suite. C’est la seule alternative afin de ne pas glisser encore plus au classement. Le DRB Tadjenanet se déplacera, pour sa part, à Médéa avec l’espoir de décrocher un résultat positif afin de confirmer son dernier succès devant l’USM El Harrach. Trois matchs intéressants sont au programme de demain avec USM Bel Abbès – CR Belouizdad, NA Hussein Dey – MC Oran et USM El Harrach – JS Saoura. Deux confrontations sont reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement de trois clubs dans les compétitions africaines. Il s’agit de la JS Kabylie, l’USM Alger, du MC Alger et du MO Béjaïa.