Ils seront onze joueurs étrangers à évoluer dans le championnat professionnel de Ligue 1 la saison prochaine.

Les «rescapés» de la saison passée, Ibrahim Amada (Madagascar) de l’ES Sétif, et Somaïla Sidibé (Mali) du MO Béjaïa, ont signé respectivement au MC Alger et à l’USM Alger. Le Mouloudia s’est offert également les services d’un deuxième joueur étranger, en l’occurrence Imenger Barnabas, qui évoluait à Kano Pillars (Nigeria).

Deux autres clubs ont recruté des joueurs étrangers. Il s’agit de l’US Biskra, qui dispose désormais dans son effectif de deux Maliens, Abdoulaye Sy et Boubacar Beiguily, et le CS Constantine qui a recruté le Burkinabé Ousmane Sylla Jr et le Malien Mokhtar Mohamed Cissé.

Les quatre clubs restants ayant recruté des étrangers sont la JS Kabylie (le Camerounais Steve Ekedi), l’ES Sétif (le Gabonais Franck Obambou), le DRB Tadjenanet (le Malien Doci Kajou) et enfin le Paradou AC, nouveau pensionnaire de la Ligue 1 cette saison, qui s’est attaché les services, sous forme de prêt pour une saison, du Malien Mohamed Sangaré de l’Académie JMG de Bamako.

L’année passée, ils étaient sept joueurs à évoluer au sein de l’élite. Des éléments qui étaient toujours sous contrat avec leurs clubs, même si l’interdiction de recrutement de joueurs étrangers était valide depuis une saison déjà. Mais, dès son élection en mai dernier, le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a revu cette mesure.

Les clubs de Ligue 1 peuvent, dès cette saison (2017-2018), recruter deux joueurs étrangers. De l’avis de leurs responsables, certains clubs n’ont pas eu le temps de chercher des étrangers cet été. La saison prochaine (2018-2019), leur nombre pourrait certainement augmenter.