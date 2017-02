Réagissez

Deux rencontres sont au programme d’aujourd’hui comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat national de Ligue 1.

La première mettra aux prises le MOB à l’USMA, deux formations en quête de victoire pour des objectifs diamétralement opposés. Les Crabes, lanterne rouge et sans entraîneur après le départ de Henkouche, n’ont plus droit à l’erreur sous peine de compromettre sérieusement leurs chances dans la lutte pour le maintien.

L’USMA, qui n’a plus gagné depuis la phase retour, doit se racheter après sa défaite face au CSC au risque de se laisser distancer par le peloton de tête. La formation algéroise verra le retour de son milieu de terrain Benkhemassa, absent lors des deux derniers matches pour cause de blessure. Un autre match non moins important aura lieu au stade Ahmed Zabana d’Oran entre le MCO et le CRB.

Le Chabab de Belouizdad, auréolé de son large succès face au MOB (3-0), veut continuer sur la lancée des bons résultats. Tandis que le MCO, qui a perdu de sa verve de la phase aller, et encore sous le choc de la défaite, jeudi passé, face à l’USMBA (2-0), tentera de remporter le match pour se replacer dans le classement général et retrouver le podium.