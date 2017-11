Réagissez

L’USM Alger a renoué avec la victoire, hier, à l’occasion du derby algérois face à son voisin du MCA, en s’imposant sur le score de 2 à 0, dans un match comptant pour la mise à jour du calendrier.

Ce match disputé au stade du 5 Juillet a été marqué par une assistance nombreuse en présence de plusieurs personnalités diplomatiques étrangères. La bande à Hamdi a pris le dessus en seconde période grâce à deux réalisations de Benmoussa (53’) sur penalty et Derfalou (84’) du plat du pied, suite à un joli service de Bendjilali.

La première mi-temps a été marquée par un jeu agressif de part et d’autre, obligeant l’arbitre Boukouassa à arrêter la partie à maintes reprises pour calmer les esprits. Peu d’occasions ont été signalées. Les Usmistes sont vites entrés dans le match exerçant un pressing sur la défense mouloudéenne, mais le jeu s’est équilibré par la suite.

Pourtant c’est le MCA qui a eu la première action de but, mais mal exploitée par Bendebka qui a hésité devant le portier Zemmamouche, après un joli service de Nekkache. Quelques minutes plus tard, les Rouge et Noir ont eu l’occasion d’ouvrir la marque par Koudri. Ce dernier, bien servi par Benguit, a temporisé avant d’armer son tir qui fut dévié par Mebarakou à l’entrée des 18 m.

Après la pause-citron, le jeu s’est emballé. Les gars de Soustara ont vite pris l’avantage sur un penalty concédé sur Benguit par Amada et transformé par Benmoussa dans le coin opposé. La réaction du MCA a été rapide. Dans la minute suivante, Nekkache a failli égaliser. Sa reprise de volée a été repoussée par un défenseur sur la ligne.

Au plus fort de la domination mouloudéenne, l’USMA est parvenue à doubler la mise par Derfalou, qui a transformé une contre- attaque, ponctuée par un joli service de Bendjilali en profondeur. A la faveur de cette victoire, l’USM Alger se propulse à la 9e place avec 15 points et deux matchs en moins à disputer contre l’US Biskra à domicile et l’ES Sétif à l’extérieur.